Gifi Buffon verso il ritiro, a giorni l'annuncio

Sta per concludersi la carriera in campo di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ex Juve e campione del mondo nel 2006. Il n.1 della squadra emiliana, 45 anni compiuti lo scorso gennaio, ha ancora un anno di contratto ma nei prossimi giorni il suo procuratore incontrerà i dirigenti parmensi per la rescissione: l'annuncio ufficiale della scelta da parte di Buffon è atteso subito dopo. Per Buffon, il cui nome è stato più volte accostato a un ritorno in azzurro in veste da dirigente, si potrebbe aprire la porta di un ruolo del genere con la nazionale di Roberto Mancini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA