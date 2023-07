Udinese: arriva dal Watford il difensore Kabasele

L'Udinese ha ufficializzato l'acquisto del difensore Christian Kabasele, 32 anni, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Arriva in Friuli dal Watford, nell'ennesimo trasferimento degli ultimi anni tra le due società di proprietà della famiglia Pozzo. Il calciatore belga, di origini congolesi, militava nella formazione londinese dall'estate 2016: ha giocato a più riprese nella Premier League e ha disputato anche una finale di FA Cup.

Nella passata stagione è sceso in campo 25 volte in Championship siglando una rete. In totale ha vestito in 166 occasioni la maglia del Watford segnando 7 reti nell'arco di 7 stagioni vissute con il club giallonero. Kabasele ha giocato due partite con la nazionale maggiore del Belgio debuttando il 9 novembre 2016 nell'amichevole pareggiata per 1-1 contro l'Olanda in cui è rimasto in campo per tutto il match.



