Napoli:rinnovo Osimhen, De Laurentiis fissa prezzo a 150 milioni

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il Napoli continua a lavorare per il rinnovo di Victor Osimhen. Nella giornata di venerdì c'è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano. Clima disteso e toni pacati tra le parti: è stata discussa la possibilità di prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel giugno 2025 e il presidente azzurro ha comunicato all'agente la cifra che eventuali offerenti dovranno presentare per acquistare il cartellino del giocatore.

La cifra che De Laurentiis chiede per il cartellino di Osimhen è molto alta, superiore ai 150 milioni di euro, mentre le offerte attuali superano i 100 milioni. Nonostante la volontà del Napoli di arrivare a una cifra importante, l'ingaggio proposto nell'incontro odierno per il rinnovo non è ancora in linea con le richieste e le attese dell'attaccante, che in caso di cessione percepirebbe altrove uno stipendio più elevato. Ora Calenda parlerà con Osimhen e le parti si incontreranno nuovamente, per provare a trovare soluzioni in un clima molto sereno e costruttivo. (ANSA).