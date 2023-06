Euro U21: Norvegia-Svizzera 1-2 nel girone dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La Svizzera guida il girone D dell'Europeo di calcio Under 21 grazie al successo in rimonta sulla Norvegia nella partita giocata a Cluj, in Romania.

Norvegia per prima in vantaggio con Ceide al 19' del primo tempo, pari svizzero di Ndoie al 36'. Nella ripresa all'11' il gol vittoria di Imeri. Alle 20:45 Francia-Italia. (ANSA).