Calcio: Balata, preoccupazione per dimissioni cda Reggina

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La Lega serie B e il suo presidente, Mauro Balata, esprimono la loro "preoccupazione" per le notizie diffuse dalla Reggina 1914 sulle dimissioni del Cda.

La Lega B ribadisce come fin da subito abbia evidenziato presso gli organi competenti "la difficile armonizzazione di alcune disposizioni sulla crisi di impresa rispetto alla specificità dell'ordinamento sportivo, il cui fine ultimo è quello sempre di garan-tire il rispetto dell'equa competizione salvaguardando tutte quelle realtà che onorano gli impegni previsti dalle norme federali".

Balata, come peraltro ha sempre fatto dal suo arrivo - sottolinea ancora la Lega B - intende proseguire nell'impegno "per assicurare il principio del merito sportivo, stigmatizzando comportamenti che arrechino grave danno al movimento della Serie B e alle società associate che hanno rispettato le regole e norme federali". (ANSA).