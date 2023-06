Abodi, presto Dichiarazione d'intenti sport anti discriminazioni

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Come siamo qui non per incontrarci, ma per agire, così come mondo dello sport abbiamo abbiamo deciso di procedere con il Coni, la Federcalcio dichiarazione di intenti contro l'anisemitismo nel calcio e poi contro tutte le altre discriminazioni. Presto verrà presentata, perchè l'impegno è quello di agire per non assistere più a certi episodi, nello sport e fuori". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo al convegno l'Antisemitimo nello sport, presso la Sala del Refettorio della Camera. Il ministro ha ricordato anche che la sua delega "è anche alla Memoria, ulteriore impegno per me in questo senso. Le difese sociali vanno rafforzate e non indebolite". (ANSA).