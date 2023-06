Bellingham al Real con la 5 di Zidane, 'è un giorno speciale'

La maglia n.5 di Zidane e un futuro da galactico che sognava da sempre. Il primo giorno al Real Madrid di Jude Bellingham ha un sapore speciale: il 19enne centrocampista inglese, sbarcato alla corte di Carlo Ancelotti dal Borussia Dortmund, inizia la sua avventura con la squadra madrilena sotto i migliori auspici. "È il giorno più importante della mia vita, il primo giorno nel più grande club del mondo" ha detto il giocatore classe 2003 durante la presentazione.

"Ciao madridisti, volevo ringraziare tutti coloro che sono qui nel giorno più importante della mia vita - ha detto Bellingham -. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno portato qui. E grazie alla mia famiglia. Infine, Hala Madrid!".

Per portare Bellingham al Real, il club di Florentino Perez ha speso cento milioni, il secondo acquisto più caro di sempre in casa merengue al pari di Bale. "Arriva a Madrid uno dei migliori giocatori del mondo - le parole di Perez -. Ed è qui perché lo voleva, perché ha deciso che la sua storia doveva essere legata a questo club, il migliore. Sono sicuro che ti sei innamorato del Real guardando le nostre ultime cinque Champions League. Cercheremo di renderti molto felice e di far realizzare tutti i tuoi sogni. Vedrai che con questa maglia niente è impossibile".