Champions: Inzaghi sceglie Dzeko e Brozovic, Walker in panchina

(ANSA) - ISTANBUL, 10 GIU - Sarà Edin Dzeko, con Lautaro Martinez, a guidare l'attacco dell'Inter nella finale di Champions League questa sera a Istanbul contro il City. Il bosniaco ha vinto il ballottaggio con Lukaku. A centrocampo ci sarà Brozovic e non Mkhitaryan ancora alle prese con i postumi di un infortunio. Nel Manchester City formazione confermata fatta eccezione per Walker lasciato in panchina da Guardiola in panchina per le sue non perfette condizioni fisiche. (ANSA).