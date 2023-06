Incontro positivo, Italiano resta alla Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Vincenzo Italiano allenerà la Fiorentina anche la prossima stagione: è quanto è emerso dall'incontro avvenuto oggi a pranzo a Firenze fra il tecnico, il presidente Rocco Commisso e la dirigenza. Sarà il patron viola ad ufficializzarlo domani nel corso di una conferenza stampa indetta alle 11 allo stadio Franchi. Intanto però dall'incontro sono arrivati segnali che confermerebbero l'intenzione da continuare assieme nel rispetto di un contratto in scadenza nel 2024 con opzione per l'anno successivo. Da diversi giorni il nome di Italiano era accostato al Napoli in cerca del sostituto di Luciano Spalletti ma l'allenatore che ha portato la Fiorentina a raggiungere in questa stagione due finali in Coppa Italia e Conference League proseguirà la sua avventura a Firenze dove è approdato nell'estate 2021. (ANSA).