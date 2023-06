Champions:Darmian 'City forte ma noi consapevoli nostre qualità'

(ANSA) - ISTANBUL, 09 GIU - "Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità": così Matteo Darmian ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

"Arriviamo in un buon momento a livello mentale e fisico - le parole del centrocampista nerazzurro - Siamo consapevoli che sarà una partita difficile contro un avversario tosto, il City è la squadra più forte in questo momento, ma anche noi abbiamo fatto un percorso importante. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità. Non sarà facile, ma daremo il massimo. Servirà approccio importante, fare una gara attenta e determinata mettendo tutto ciò che abbiamo sul campo". (ANSA).