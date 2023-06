Conference: Nardella 'nessun rimpianto, ora andare avanti'

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - "Non dobbiamo avere rimpianti.

Guardiamo avanti, sempre con orgoglio e passione immutati. La Fiorentina ha fatto una stagione faticosa (con 60 partite) ed esaltante, un'intera città si è sentita unita nel supportare la squadra e nel sostenere con entusiasmo i colori viola. Da tifoso e sindaco ho avuto modo di vedere il grande impegno del presidente Rocco Commisso e ho grande fiducia nella sua voglia di rilanciare per il futuro. Ringrazio lui, la sua famiglia e i suoi collaboratori per la generosità e la passione con cui ci hanno portato a due finali storiche". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, riguardo alla sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League a Praga contro il West Ham. "Ora - ha aggiunto - lavoreremo, con il Comune e tutte le istituzioni, con sempre più energia per sostenere la Fiorentina nei suoi progetti futuri". (ANSA).