Italiano, mai avrei voluto vivere sensazione di perdere 2 finali

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Abbiamo perso due finali giocate veramente bene ed è un peccato, quella di questa sera sinceramente non immaginavo di poterla finire in questo modo, abbiamo giocato, avuto occasioni e subito pareggiato dopo un rigore che poteva ammazzarci". E' un Vincenzo Italiano amareggiato quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta della sua Fiorentina nella finale di Conference League contro il West Ham. "Invece abbiamo reagito - continua - e avuto la palla gol con Mandragora sul dischetto del rigore. I supplementari per me potevano darci un po' di vantaggio. Ho visto i ragazzi davvero distrutti, perdere due finali non è una bella cosa". "E' una sensazione bruttissima perdere due finali - ribadisce - e non avrei mai voluto viverla".

Che finale è stata? "Abbiamo messo in campo gli undici che potevano darci questo equilibrio che abbiamo avuto - risponde -.

Abbiamo concesso davvero poco e alla fine abbiamo giocato come si fa in una finale, correndo pochi rischi. Ma non dovevamo commettere errori. Un rigore dubbio e poi preso un gol evitabilissimo ma abbiamo giocato da squadra vera. Ci castiga una situazione che sapevamo come avremmo dovuto interpretarla, e ci dispiace tantissimo".

Ma ora Italiano rimarrà alla Fiorentina? "Il presidente è stato chiaro - replica il tecnico che piace al Napoli -: prima dovevamo giocare queste due finali. Ma poi, come è successo ad altri, ci si vedrà e si parlerà del futuro. Non c'è altro da aggiungere: ci si siede e si parla serenamente di tutto".

(ANSA).