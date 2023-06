Conference, 2 tifosi della Fiorentina arrestati a Praga

Due tifosi della Fiorentina sarebbero stati arrestati a Praga per resistenza a pubblico ufficiale mentre altri 19 sono stati sottoposti dalla polizia ceca a fermo di identificazione. Lo si apprende da fonti della questura fiorentina. Se dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza i poliziotti cechi dovessero identificare altri supporter viola coinvolti, scatterebbero altri arresti.

In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham qualche momento di tensione c'è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini.





Tre tifosi del West Ham, secondo quanto riferisce la polizia ceca, sono rimasti feriti negli scontri che sono avvenuti in un bar del centro di Praga. La vicenda è nata nel pomeriggio quando, in un bar di via Rytirska, adiacente alla centrale piazza san Venceslao, alcuni tifosi delle due squadre sono entrati in contatto. Sono volate anche delle sedie in strada. Dopo che i poliziotti hanno fermato una decina di persone sul posto, per la precisione in un negozio di scarpe dove i tifosi erano entrati, altri sono stati identificati e fermati in seguito. Dei tre tifosi del West Ham, due sono stati medicati sul posto, uno è stato portato in ospedale con un trauma cranico. Nel tafferuglio è stato coinvolto anche un poliziotto che non ha però riportato lesioni. Gli altri componenti del gruppo di tifosi della Fiorentina, alcune decine, si sono poi spostati in piazza San Venceslao dove sono stati accerchiati dalla polizia in tenuta antisommossa e quindi accompagnati alla fan zone della Fiorentina, in un parco poco fuori dal centro. L'episodio ha fatto salire la tensione dopo una giornata trascorsa in un clima di festa. Secondo la polizia di Praga, non si sono registrati altri episodi violenti.