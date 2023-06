In Spagna sono sicuri, il Barca tratta per il ritorno Messi

Dalle voci ai fatti per Lionel Messi che presto potrebbe far ritorno al Barcellona, dove è cominciata la sua incredibile carriera. A fare il punto sulla situazione è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo che parla della clamorosa ipotesi di mercato. Secondo il giornale spagnolo, ha avuto luogo una riunione tra il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e Jorge Messi, padre del campione argentino, per trattare il ritorno della Pulce, che lascia il Psg, ed esplorare le vie per raggiungere un accordo. Il padre di Messi ha ammesso che il Barça sia la priorità del figlio, ma l'Arabia preme mettendo sul piatto tanti tanti soldi.