Conference: Fiorentina a caccia del trofeo, sfida in equilibrio

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Dopo la sconfitta della Roma a Budapest nella finale di Europa League, tocca alla Fiorentina cercare di portare in Italia la prima coppa europea stagionale.

I viola, a Praga, affrontano il West Ham nella finale di Conference League, competizione vinta proprio dalla Roma a Tirana un anno fa. Le quote Snai per la sfida di mercoledì sera sono in perfetto equilibrio: tenendo conto soltanto dei 90 minuti, il segno «1» (è la Fiorentina a giocare formalmente in casa) e il «2» viaggiano entrambi a 2,75, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,15.

La perfetta parità nelle quote sui 90 minuti si riflette anche su quelle per la modalità della vittoria: il successo della Fiorentina o del West Ham ai supplementari si gioca a 9,75, quello ai rigori a 9,25. Guardando invece alla lavagna sulla squadra che alzerà il trofeo in Repubblica Ceca, il West Ham è favorito a 1,85 contro l'1,95 della Fiorentina.

Tra i possibili marcatori, dominano Arthur Cabral e Ings a 3,50, seguiti da Antonio a 3,75. A 4,00 un poker di nomi formato da Bowen, Nico Gonzalez, Benrahma e Jovic. (ANSA).