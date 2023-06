Il padre di Messi riapre al Barcellona: 'Vediamo...'

Nel Barcellona si riaccendono le speranze per un ritorno di Leo Messi. Questa mattina il padre ed agente del calciatore argentino, Jorge, era nella città catalana e si è recato presso la residenza del presidente del club azulgrana, Joan Laporta. Molti giornalisti. allertati del suo arrivo, lo hanno interrogato sulla possibilità di un ritorno della "pulce" ma Messi senior non si è sbilanciato pur senza chiudere all'ipotesi, a differenza di quanto avveniva negli scorsi mesi. "Certo che gli piacerebbe tornare: è la sua opzione preferita. Vedremo. Abbiamo tante cosa di cui parlare", ha detto.

Messi dopo aver lasciato il Paris Saint Germain viene accostato al club saudita dell'Al-Hilal, pronto a offrirgli 800 milioni per due anni. Interessato anche l'Inter di Miami che non offre una cifra così alta ma un buon contratto e una quota della società. Il Barca, in difficoltà finanziarie, non può permettersi queste cifre ma spera di poter far leva sulla volontà dell'argentino.