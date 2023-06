Contro una bella Fiorentina il Sassuolo può fare poco

Sassuolo - Fiorentina 1-3 LA CRONACA nel match che ha aperto l'ultima giornata di campionato

I GOL

Sassuolo - Fiorentina 1-3 - All'83' Gonzalez chiude di fatto la partita realizzando la terza rete per la Viola

Sassuolo - Fiorentina 1-2 - Al 79' Saponara con una spettacolare conclusione riporta la Viola in vantaggio

Sassuolo - Fiorentina 1-1 - Al 70' Berardi pareggia su calcio di rigore per i padroni di casa

Sassuolo - Fiorentina 0-1 - Al 47' Cabral porta in vantaggio la Fiorentina



LA CLASSIFICA

Missione compiuta per la Fiorentina, che vince in casa del Sassuolo e sale a 56 punti in classifica rafforzando l'ottavo posto in attesa del risultato del Torino. I gol tutti nella ripresa, ma sull'1-1 è decisivo l'eurogol di Saponara che riporta avanti i toscani. Poi Nico Gonzales di testa chiude il match. Un buon test per la squadra di Italiano che arriva così alla finale di Conference League di Praga con il morale giusto e con alcuni dei potenziali titolari tenuti parzialmente a riposo. Cambia poco per il Sassuolo, meno determinato dei propri avversari ma che ha finito in 9 la partita ed è senza obiettivi particolari da alcune settimane. All'inizio le scelte di Italiano sono condizionate dalla sfida di mercoledì, con Cabral al centro dell'attacco, Ranieri e Martinez Quarta al centro della difesa e Terzic sulla fascia sinistra. Dionisi ha invece dato spazio tra i pali al giovane Russo all'esordio in serie A, con Ceide che ha vinto il ballottaggio con Bajrami. Per il resto tocca ai titolari. Con l'intero incasso della partita (122.342,00 euro) devoluto alla raccolta fondi dell'Emilia Romagna, succede poco nella prima parte con la Fiorentina, soprattutto all'inizio, che riesce più del Sassuolo a rendersi pericoloso in almeno un paio di occasioni.

Al 10' dalla sinistra Duncan serve a centro area Cabral che di testa gira versa la porta neroverde colpendo il palo esterno. Poco dopo ancora Cabral al13' dalla distanza cerca di sorprendere Russo che devia in corner. Il Sassuolo si vede solo prima dell'intervallo con Pinamonti che dentro l'area lavora bene il pallone ma non inquadra la porta. Ad inizio ripresa tocca a Romagna, lo sfortunato giocatore del Sassuolo da tre anni alla prese con un infortunio al ginocchio. Parte la gara e subito i viola in vantaggio: cross dalla sinistra, Russo esce basso ma respinge la palla sui piedi di Cabral che non sbaglia un gol facile facile. Per il brasiliano è l'ottava rete stagionale in campionato. Il Sassuolo fatica a ritrovarsi, Dionisi inserisce Defrel al fianco di Pinamonti per rafforzare il reparto offensivo. Italiano propone invece Bonaventura e Nico Gonzales tenuti a riposo all'inizio, ma potenziali titolare per la finale di mercoledì. A metà ripresa il pareggio del Sassuolo per un possibile tocco di braccio di Cabral (ammonito per proteste).