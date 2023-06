Abodi, le sconfitte non giustificano linguaggi inaccettabili

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Diciamo sempre: lo sport educa soprattutto a perdere. Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica MAI atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto da parte dei protagonisti, peraltro professionisti".

Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, su twitter, nel giorno in cui l'Uefa ha aperto un'indagine nei confronti di Josè Mourinho per gli insulti all'arbitro Taylor.

(ANSA).