Europa League: Roma-Siviglia è una finale sul filo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - La finale di Europa League si configura come una sfida tra chi, questi appuntamenti decisivi, non li fallisce mai. Da una parte il Siviglia, con sei trofei vinti in altrettanti tentativi, dall'altra José Mourinho, che ha vinto cinque finali di coppe europee su cinque.

Sarà una sfida equilibrata secondo gli esperti di Sisal, anche se la squadra di Mendilibar è di poco favorita nei 90 minuti, con la vittoria a 2,70, di poco indietro i giallorossi, a 2,90. I supplementari sono proposti a 3,00, si arriva a 5,25 per l'ipotesi che il trofeo si assegni ai rigori.

Per chi alzerà al cielo la Coppa, l'eventualità è per entrambe a 1,90.

Paulo Dybala non è al 100% ma resta il principale candidato al gol tra i giallorossi, la sua rete è a 4,00, ma anche per Tammy Abraham la sua firma nel match è a 4,00. La difesa capitolina invece, dovrà tenere d'occhio soprattutto il marocchino En-Nesyri: la sua marcatura è la più probabile, a 3,25. Attenzione anche a Ocampos, a 4,50 e all'ex Lamela, in gol a 5,00. (ANSA).