Europa League: Dybala partecipa a rifinitura Roma pre Siviglia

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Buone notizie per José Mourinho. Alla rifinitura pre finale di Europa League partecipano anche Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola. Per l'argentino crescono le possibilità di giocare uno spezzone della gara con il Siviglia mentre l'esterno si candida a una maglia da titolare a Budapest.

In gruppo con il resto dei compagni si rivede anche Karsdorp dopo la lesione al menisco del ginocchio sinistro. Unico assente Kumbulla. La partenza della squadra per l'Ungheria è prevista per il primo pomeriggio. (ANSA).