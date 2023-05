Europa League: Montiel 'un sogno giocare la finale'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Solo due giorni dividono Siviglia e Roma dalla finale di Europa League mercoledì prpssimo alla PuskasArena di Budapest. A parlare tra gli spagnoli è oggi Gonzalo Montiel, terzino della squadra iberica, intervenuto ai microfoni di Sevilla.Abc.Es. "Ci siamo preparati bene, siamo uniti e abbiamo lavorato duro con l'obiettivo di conquistare questo titolo. Giocare la finale è un sogno e darò tutto se dovessi scendere in campo. Se la vincessi, sarebbe un anno indimenticabile. La Roma è una grande rivale".

Poi Montiel parla dell'eventualità di tirare un calcio di rigore a Budapest, dopo quello decisivo segnato ai mondiali con la maglia dell'Argentina: "Sono pronto a calciare un rigore, in qualsiasi momento. Al Mondiale, prima della serie finale, piangevo perché avevo provocato io il rigore del 3-3. Scaloni si avvicinò e mi chiese se ero pronto per tirare. Anche i miei compagni mi hanno aiutato, mi dicevano che dovevo prendermi la rivincita e mi hanno tranquillizzato. Quando è arrivato il momento, ha pensato alla mia famiglia e a tutti i sacrifici fatti per arrivare lì". (ANSA).