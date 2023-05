Calvo, Di Maria?Non sappiamo chi sarà nella Juve l'anno prossimo

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Quella di oggi contro il Milan potrebbe essere per Angel Di Maria l'ultima partita in maglia bianconera allo Stadium? Alla domanda risponde, dai microfoni di Dazn, il dirigente della Jucentus Francesco Calvo. "Potrebbe, perché diversi hanno il contratto in scadenza - dice -. Non sappiamo chi ci sarà l'anno prossimo, ma sappiamo che i giocatori vorranno impegnarsi questa sera".

Per il ruolo di direttore sportivo è in pole Giuntoli? "Di nomi ne sono stati fatti tanti - risponde Calvo -. Al di là dei nomi, la dirigenza lavorerà compatta per il futuro". Ma Allegri viene interpellato per queste scelte? "Siamo un gruppo di lavoro, la Juventus è più di un singolo, incluso il sottoscritto - precisa Calvo -. Abbiamo la stessa proprietà da cento anni, milioni di tifosi e queste sono garanzie. Con l'allenatore condividiamo tutto e il confronto è sempre positivo: come ha detto Allegri ieri non c'è stato alcun veto (su Giuntoli ndr) da parte sua". (ANSA).