Ballardini, Sarri ha dato a Lazio stile ben definito

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Sarri ha dato alla Lazio uno stile ben definito: questo è anche merito dei giocatori, funzionali allo stile del tecnico. Quindi dico molto bravi a tutti: società, tecnico, giocatori". Lo ha detto Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, in conferenza stampa dopo il ko con la Lazio, squadra che in passato ha allenato. "Abbiamo avuto 4-5 palle gol - prosegue Ballardini - Oggi la Cremonese ha fatto una delle sue migliori partite. Noi sfortunati nel finale? La fortuna ce l'hai se te la meriti, noi siamo retrocessi per tanti motivi, ma non per sfortuna". (ANSA).