Semplici, 'Spezia è sparito, le ultime gare non dicevano questo'

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 MAG - "Dopo lo 0-2 siamo spariti dal campo in maniera inspiegabile. Le ultime prestazioni non avevano dato queste avvisaglie. Fare una prestazione del genere di fronte alla nostra gente ci dispiace. Il Torino è un avversario di valore, ma non si doveva perdere così. Ora riordiniamo le idee e ci prepariamo all'ultima partita sperando che gli altri non facciano risultato". Sono le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, al termine dello 0-4 che potrebbe condannare i liguri alla retrocessione in serie B. "Abbiamo patito la tensione per l'importanza della gara e non siamo stati in grado di fare quello che avevamo preparato. Abbiamo sempre giocato contro tutti con lo spirito di voler fare risultato, ma oggi non ci è riuscito nulla. Nello spogliatoio ho visto delusione e rabbia insieme. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e giocarti tutto contro la Roma Il Verona, che ospita l'Empoli già salvo ha la possibilità del sorpasso e all'ultima di campionato lo Spezia deve affrontare la Roma all'Olimpico.

Neanche il ritorno al 4-3-3 ha cambiato le cose nella ripresa. "Ho cambiato le mezzali per essere più aggressivo, ma lo abbiamo fatto solo per pochi minuti. Dopo l'uscita di Ampadu abbiamo fatto errori che non mi aspettavo. La responsabilità che sentiamo sulle spalle ci ha giocato un brutto scherzo. Dovevamo fare un finale di gara differente".

Ora la speranza è appesa a un filo. "Tutti vogliamo reagire, finché ci sarà speranza. Ora non abbiamo più nulla da perdere. A Roma ci giochiamo tutto". E potrebbe non bastare. (ANSA).