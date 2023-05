Empoli: Zanetti, 'a Verona per migliorarci'

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 27 MAG - Penultima gara della stagione per l'Empoli che domani gioca a Verona, squadra in cerca di punti salvezza. Toscani già certi di giocare in serie A nel prossimo anno e che arrivano da un periodo molto positivo, ultima la vittoria storica con la Juventus in casa. Il tecnico Paolo Zanetti spiega che gara sarà: "Credo che sia sinceramente più difficile per i nostri avversari perché per salvarsi devono vincere. Noi giochiamo liberi ma vogliamo migliorarci. Le motivazioni individuali e del club sono tante, non vogliamo fermarci. In questo momento ci stiamo divertendo, è una cosa importante, e vogliamo continuare a farlo".

"Il nostro - spiega Zanetti tracciando un bilancio - è stato un percorso, è successo che siamo cresciuti e siamo arrivati nel momento clou al massimo delle nostre capacità. L'esperienza va fatta sul campo, è normale che in alcuni momenti siamo stati un po' ingenui. Altrimenti avremmo lottato per qualcosa di clamoroso. Va accettato, ma per il futuro deve servire come esperienza". In questo finale sono arrivate varie soddisfazioni: "Questo - aggiunge - è il classico lavoro in cui ti scoppia la bomba tecnica in mano e cominciano a crescere. Sarebbero da ciclo, ma è inutile parlare di cose ovvie, il prossimo anno dovremo cambiare molto. L'unità che si è creata e la crescita è interessante".

Sul futuro il tecnico glissa: "Sono tutti discorsi che saranno affrontati, semplicemente non lo abbiamo ancora fatto per concentrarci sul finale del campionato. Il progetto lo fa il club, non lo fa l'allenatore. Dobbiamo stare sul pezzo al 100% e per ora non ci penso. Non lo dico per lasciare dubbi strani, anche perché ho due anni di contratto, ma non c'è stato contatto". (ANSA).