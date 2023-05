Calcio: Jordi Alba lascia il Barcellona dopo 11 anni

(ANSA) - BARCELLONA, 24 MAG - Jordi Alba, 34 anni, terzino sinistro del Barcellona, lascerà il club catalano alla fine della stagione in corso, ha annunciato il Barça in un comunicato, rescindendo il contratto che lo avrebbe legato fino alla fine della stagione 2023-2024". I suoi 11 anni trascorsi con la prima squadra del club catalano sono stati segnati in particolare dal legame con Lionel Messi, suo grande amico.

Superato dal giovane promettente Alejandro Baldé come terzino sinistro da metà stagione, Jordi Alba, ex compagno di squadra di Xavi, non ha giocato molto agli ordini del tecnico catalano nella seconda parte della stagione.

Dopo il ritiro di Gerard Piqué prima del Mondiale 2022 in Qatar, poi l'annuncio dell'addio del capitano Sergio Busquets qualche settimana fa, l'Alba è il terzo giocatore storico a lasciare il Barça in questa stagione. Alba è considerato da molti tifosi il miglior terzino sinistro della storia del club blaugrana.

Con il Barça ha vinto una Champions League (2015), sei campionati spagnoli (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023) e cinque Coppe del Re (2015, 2016, 2017, 2018, 2021). In 458 partite con in blaugrana ha segnato 27 gol. La sua ultima partita casalinga potrebbe essere domenica contro il Maiorca, dove il Camp Nou saluterà Busquets e Alba prima di chiudere per lavori. (ANSA).