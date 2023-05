L'Ambasciata italiana a Londra ricorda Vialli

(ANSA) - LONDRA, 19 MAG - A quattro mesi dalla sua scomparsa, l'Ambasciata d'Italia a Londra ha organizzato un evento in memoria di Gianluca Vialli. In quella che era diventata la sua patria d'adozione, il Regno Unito, resta forte il ricordo dell'ex attaccante azzurro, protagonista per anni in Premier League con il Chelsea, prima da giocatore quindi da allenatore.

L'ultima stagione della sua carriera, dopo i successi con la maglia della Sampdoria e della Juventus. E proprio per ricordare anche l'epopea blucerchiata, nel corso della serata si è svolta la proiezione del documentario "La Bella Stagione" del regista italiano Marco Ponti, che racconta appunto lo scudetto vinto dalla Sampdoria nel 1990/91.

Alla presenza dell'Ambasciatore Inigo Lambertini, hanno partecipato all'evento lo stesso regista Ponti e un'altra leggenda del calcio italiano, Gianfranco Zola. Un altro dei più cari amici di Vialli, Roberto Mancini è apparso viceversa in un video registrato per l'occasione. "Abbiamo voluto ricordare Gianluca con gioia, perché la gioia è ciò che ha portato a tutti coloro che, come me, amano il calcio. È stato un onore per noi, aver reso un tale tributo ad un uomo che ha conquistato il cuore delle persone sia in Italia e nel Regno Unito", le parole dell'Ambasciatore Inigo Lambertini. (ANSA).