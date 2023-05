Milan: Bennacer operato, fuori per almeno 6 mesi

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Almeno sei mesi di stop. Questo ciò che attende il giocatore del Milan Ismael Bennacer, operato in mattinata a Lione con intervento in artroscopia al ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale - spiega il club in un comunicato - è stata eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery Cottet, alla presenza del responsabile dell'area medica rossonera, Stefano Mazzoni. Bennacer si era infortunato durante la semifinale di andata di Champions League contro l'Inter. (ANSA).