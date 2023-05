Spalletti: 'Napoli motivato, non abbiamo perso perché appagati'

"Giocatori appagati dopo la conquista dello scudetto?". Luciano Spalletti non usa mezze misure per spiegare che "se i giocatori si sentono appagati, diventano presuntuosi. E la presunzione leva qualsiasi possibilità di crescita e taglia le ali. Ma io ho grandissima stima e rispetto dei miei giocatori" spiega l'allenatore del Napoli, dopo il triplice fischio di Monza. "Per essere un top e un professionista di livello devi sapere fare sempre la stessa cosa e autodisciplinarti. Se ti demotivi, significa che sei in ritardo come professionista. In ogni caso, noi la motivazione oggi l'abbiamo avuta". ù

"Oggi abbiamo sbagliato troppi palloni, siamo stati troppo sporchi come squadra: quando ne perdi così tanti prendi più ripartenze". L'analisi di Spalletti parte dagli errori dei suoi per parlare del 2-0 rimediato a Monza: "Non dipende da chi ha giocato e da chi non ha giocato. Se si perdono tanti palloni come oggi, devi rincorrere. Se poi ci metti che Palla è un ottimo allenatore", dice il tecnico del Napoli di Palladino, "il resto è fatto. Il Monza sa fare bene il proprio lavoro e la società ha costruito una squadra di livello".