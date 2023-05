Calcio: Giappone, Iniesta lascerà Kobe questa estate

(ANSA) - TOKYO, 06 MAG - Il centrocampista spagnolo Andres Iniesta lascerà il Vissel Kobe, attuale capolista della J-League giapponese, questa estate. Lo riferisce l'Agenzia Kyodo che cita una fonte a conoscenza dei fatti. Iniesta - che la prossima settimana compie 39 anni - ha giocato in quattro Coppe del Mondo consecutive per la nazionale spagnola, con la quale è stato convocato 131 volte, vincendo un Mondiale nel 2010 in Sudafrica.

Dopo 22 anni nel Barcellona, Iniesta si è trasferito al Vissel nell'estate del 2018 ed è stato determinante nella vittoria del club nella 99esima edizione della Coppa dell'Imperatore a inizio 2020. A Kobe il giocatore spagnolo percepisce un ingaggio annuale di circa 30 milioni di dollari lordi (27,2 milioni di euro a stagione), a cui si aggiungono circa 4 milioni di dollari di sponsorizzazioni. In questa stagione, tuttavia, ha giocato solo pochi minuti in due partite di campionato. Iniesta, sotto contratto fino al termine di questa stagione, potrebbe continuare la sua carriera altrove, riferisce la stampa nipponica, grazie all'interesse che arriva da club negli Stati Uniti e in Medio Oriente. (ANSA).