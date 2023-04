Festa scudetto: migliaia di tifosi già davanti al 'Maradona'

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Migliaia di tifosi del Napoli sono già arrivati all'esterno dello stadio Maradona, che alle ore 12 aprirà i cancelli per il match delle 15 contro la Salernitana. I tifosi del Napoli sono pronti per seguire sui cellulari dallo stadio il match della Lazio a San Siro contro l'Inter, sperando che la squadra di Sarri non vinca per poi tifare per Osimehn e compagni e dare il via alla festa scudetto.

La zona antistante l'impianto è già controllata dalla polizia e la circolazione dei veicoli è bassissima visto lo stop disposto dalle 14 per evitare caos. Tutti i tifosi circolano a piedi dopo aver preso i mezzi pubblici per recarsi nella zona dello stadio. (ANSA).