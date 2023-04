Calcio donne: 2-1 a Fiorentina, la Roma vince il primo scudetto

(ANSA) - ROMA, 29 APR - La Roma del calcio femminile ha vinto il primo scudetto della sua storia grazie al successo di oggi per 2-1 sulla Fiorentina, in un 'Tre Fontane' al limite della capienza, che regala alle giallorosse di coach Alessandro Spugna la certezza matematica del tricolore (+14 sulla Juventus nella poule scudetto). I gol della partita di oggi sono stati di Greggi e Bartoli per la squadra di casa e di Mijatovic per le viola. (ANSA).