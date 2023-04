Calcio: Real Madrid vince, Real Sociedad vede la Champions

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Marco Asensio e Militao hanno firmato con i loro gol il facile successo del Real Madrid sul Celta Vigo in una partita della 30/a giornata di Liga, portando i campioni uscenti a -8 dalla capolista Barcellona. Anche se le speranze di raggiungere i blaugrana, che domani ospitano l'Atletico Madrid, sono minime, Carlo Ancelotti vuole che la sua squadra continui a vincere in campionato per mantenere il ritmo in vista della semifinale di Champions League con il Manchester City e della finale di Coppa del Re con l'Osasuna.

La Real Sociedad ha intanto compiuto un passo importante verso l'accesso alla prossima Champions League, battendo in rimonta il Rayo Vallecano per 2-1 e sfruttando la sconfitta per 3-2 del Betis Siviglia in casa dell'Osasuna. Ora la squadra basca è quarta con sei punti di vantaggio sugli andalusi.

L'Athletic Bilbao, settimo in classifica, ha battuto 2-1 l'Almeria, che si trova appena due punti sopra la zona retrocessione. (ANSA).