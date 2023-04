Europa League: Juventus targata Di Maria punta lo Sporting

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Effetto Olimpico. La Roma si affida alla propria gente per ribaltare la sconfitta con il Feyenoord e approdare alla semifinale di Europa League: dovessero riuscire nell'impresa, i giallorossi sarebbero per la quarta volta, nelle ultime sei stagioni, tra le semifinaliste di una competizione europea. Effetto Olimpico si diceva: dal 2017 ad oggi, nelle manifestazioni continentali, solo il Real Madrid e il Betis hanno espugnato il fortino romanista mentre nelle gare ad eliminazione diretta il bilancio è quasi immacolato, 12 vittorie e due pareggi, arrivati peraltro contro squadre olandesi, Vitesse e Ajax. La Roma, partendo da questi numeri, è favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,85 contro il 4,50 del Feyenoord mentre si scende a 3,50 per il pareggio.

Olandesi, forti del successo dell'andata, però avanti per il passaggio turno a 1,67 rispetto al 2,20 dei ragazzi di Mourinho.

Attenzione ai supplementari, in quota a 3,50, mentre appare più lontana una soluzione ai calci di rigore, a 6,50. Occhio ai cartellini, un'espulsione si gioca a 3,90, e ai falli in area visto che un penalty è dato a 2,80. Parte invece da una vittoria la Juventus che vola a Lisbona lo Sporting. I biancoverdi di Amorim, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,35 rispetto al 3,25 dei bianconeri, con il pareggio, uscito nell'unico precedente ufficiale sei anni fa, offerto alla stessa quota. I ragazzi di Allegri vedono la semifinale, tanto che il passaggio turno è dato a 1,40 contro il 3,00 dei lusitani.

L'ipotesi supplementari si gioca a 3,90 mente si sale fino a 7,25 per i calci di rigore. Se una rete da fuori area è in quota a 2,75, un Ribaltone è offerto a 7,25. Bloccato all'andata dalla difesa bianconera, Pedro Gonçalves vuole far esplodere di gioia l'Estádio José Alvalade e un'impresa data a 2,75. Se allo Stadium fu decisivo Federico Gatti, ripetersi in Portogallo pagherebbe 16 volte la posta, è chiaro che Ángel Di María, da ex Benfica, sogna un gol nella casa dei vecchi rivali.

Il Fidejo ancora decisivo in Europa si gioca a 4,00. (ANSA).