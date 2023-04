Parigi 2024: Estanguet, 'saranno Giochi indimenticabili'

(ANSA) - PARIGI, 18 APR - "L'umanità ha vissuto anni difficili, i Giochi Olimpici hanno un potere enorme e noi vogliamo utilizzarlo per riunire tutto il pianeta nello stesso momento e tornare a celebrare grandi valori positivi grazie allo sport": lo dice Tony Estanguet, triplo campione olimpico di canoa, oggi presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024, in un'intervista all'ANSA, a 15 mesi dalla cerimonia inaugurale sulla Senna.

"Vogliamo mostrare al mondo il meglio della Francia, sappiamo che c'è una fortissima attesa ovunque e faremo di tutto per rendere questo momento indimenticabile", ha aggiunto.

A rendere indimenticabili i Giochi, dice Estanguet, contribuiranno competizioni disputate in siti unici: dalle gare di scherma al Grand Palais al beach volley ai piedi della Tour Eiffel, dal tiro con l'Arco agli Invalidi all'equitazione nei giardini della Reggia di Versailles. (ANSA).