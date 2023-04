Roma: escluse lesioni per Dybala, ma salta l'Udinese

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Gli esami ai quali si è sottoposto Dybala hanno escluso lesioni e confermato un quadro di affaticamento sull'adduttore destro. La Roma non lo avrà comunque a disposizione per la gara di domani contro l'Udinese, ma spera di riaverlo per il match di ritorno di giovedì prossimo contro il Feyenoord. Gara per la quale Mourinho potrebbe ritrovare anche Tammy Abraham la cui lussazione della spalla destra è risultata meno grave del previsto. L'attaccante potrebbe addirittura essere convocato contro i friulani. (ANSA).