Champions: Maldini; rinnovo di Leao, cresce la fiducia

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "Il rinnovo di Leao? La fiducia cresce, ma oggi non è l'argomento giusto". Queste le parole usate dal direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, pochi minuti prima del fischio d'inizio dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Ai microfoni di Infinity, il dirigente rossonero ha spiegato: "Oggi l'atmosfera è magica, non c'era da qualche anno e siamo contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino e speranzosi di poter andare avanti per regalare ancora altri sogni. I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra giovane che non ha ancora espresso tutto il proprio bagaglio tecnico.

Spalletti? Non voglio commentare, per i miei gusti se ne è parlato anche troppo". (ANSA).