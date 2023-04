Champions: Spalletti, Osimhen out? Conta giocare da squadra

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - "La forza di una squadra non è mai l'addizione nuda e cruda dei componenti. E' l'addizione delle qualità di come coesistono nel comportamento di squadra. Noi finora abbiamo mostrato di saper scegliere come giocare al di là della formazione iniziale scelta da me, abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen, quindi mi aspetto che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e nelle proprie qualità per il giusto gioco di squadra". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata contro il Milan nei quarti di finale di Champions League.

Spalletti ha anche sottolineato che, vista l'assenza degli infortunati Osimhen e Simeone, non è detta la titolarità dal 1' di Raspadori, aprendo anche a possibili voci di Kvaratskhelia falso nueve: "Su Raspadori - ha detto - bisogna fare delle valutazioni. Solo oggi il suo allenamento nel gruppo non stato profondissimo, per cui si valuterà domattina con ulteriori prove e poi andremo a scegliere chi gioca in quella posizione".

