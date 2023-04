Champions: 2-0 al Benfica, l'Inter può sorridere

(ANSA) - ROMA, 11 APR - In Champions è un'altra Inter. La squadra di Simone Inzaghi con una grande prova si impone a Lisbona, battendo il Benfica 2-0 nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League: il successo è maturato nel secondo tempo, con il colpo di testa di Barella su assist di Bastoni al 6'. Poi Dumfries si guadagna un rigore per fallo di mano di Joao Mario: dal dischetto va Lukaku e segna (37').

L'Inter batte i portoghesi, tra i più in forma in Europa, e guarda al ritorno a San Siro col sorriso. (ANSA).