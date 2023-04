Berlusconi: Ancelotti 'tutti in apprensioni, molto legato a lui'

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene.

Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti.

Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 sull'ex premier e ex presidente del Milan ricoverato al San Raffaele. "È stato un grande presidente - ha aggiunto Ancelotti - che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po' di pepe nei momenti buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio". (ANSA).