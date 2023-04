Spagna: Valverde-Baena, pugni dopo Real Madrid-Villareal

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Dovrei dare spiegazioni quando mi hanno detto che il mio stato interessante rischiava di non poter continuare? Noi siamo stati zitti per due mesi e non voglio rivivere questa tortura. I limiti arrivano fino al dolore di un'altra persona, e ne ho passate abbastanza perché vengano a questionare sulla salute del figlio che aspetto". E' il commento via social di Mina Bonino, compagna del calciatore uruguayano del Real Madrid Federico Valverde, protagonista di un brutto episodio ieri sera al termine della partita che la sua squadra ha perso 3-2 con il Villarreal.

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, nel dopopartita Valverde si è avvicinato all'avversario, che stava guardando nel cellulare mentre aspettava di salire sul bus della sua squadra, e lo ha colpito con un pugno urlando: "Dimmi ora che cosa hai detto di mio figlio".

L'astio tra i due ha un precedente importante, quello della sfida di Coppa del Re durante la quale Baena avrebbe detto a Valverde: "Piangi ora che tuo figlio non nasce", facendo un riferimento di pessimo gusto alle difficoltà di gravidanza della compagna del calciatore 'merengue'. Sembra che ieri Baena, che però nega l'accaduto, abbia ribadito il concetto, da qui l'esplosione di rabbia di Valverde e la sua 'vendetta'. Oggi, invece, ha fatto sapere di voler voltare pagina e di pensare solo alla sfida di Champions contro il Chelsea, mentre il Villarreal ha commentato che appoggerà Baena nel caso volesse procedere penalmente nei confronti del calciatore del Real. Ma dopo le parole della compagna di Valverde, forse è il caso che non lo faccia. (ANSA).