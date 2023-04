Mattarella in visita al Palermo Museum e allo stadio Barbera

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato il Palermo Museum e lo stadio Renzo Barbera accompagnato dal presidente del club rosanero Dario Mirri e da una delegazione di giovani del settore giovanile rosanero del Palermo. Il Capo dello Stato ha approfittato della propria presenza nel capoluogo siciliano durante il periodo pasquale, per accettare l'invito del club per una visita informale nella casa del calcio palermitano.

Dopo una foto di gruppo sul prato del Barbera, Mattarella ha attraversato il percorso storico del Palermo Museum insieme a Mirri e all'amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini per poi completare la visita nel foyer della tribuna autorità.

"È un piacere ritornare nello scenario unico del Barbera, dove conservo tanti ricordi" ha dichiarato il presidente Mattarella entrando sul manto erboso dell'impianto di viale del Fante.

"La visita del Presidente Mattarella - ha detto Mirri - è un evento straordinario che ci riempie di orgoglio. È un grande piacere per noi ospitare il presidente della Repubblica nella nostra casa, al Barbera, per la prima volta in assoluto. La sua visita onora l'identità del nostro club. Vedere il presidente camminare sul nostro prato è qualcosa che rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria. Voglio ringraziare il presidente Mattarella a nome di tutta la famiglia rosanero per aver aggiunto un momento così memorabile alla nostra storia".

Il Palermo ha consegnato al presidente Mattarella la maglia ufficiale disegnata dall'artista TvBoy in omaggio a Santa Rosalia oltre a un pallone con le firme di tutti i giocatori e una copia di "Aquile", il libro scritto dal coordinatore scientifico del Palermo Museum Giovanni Tarantino in occasione dei 120 anni di storia del Palermo. (ANSA).