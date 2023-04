Spalletti, scudetto? io ultimo dei Samurai, servono 15 punti

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - ''Sono rimasto l'ultimo dei Samurai. Solo io dico che per vincere lo scudetto ci vogliono ancora 15 punti. Sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno tutte battaglie difficilissime da vincere per portare a casa questo scudetto e fino a che ci mancherà un solo punto alla matematica non avremo fatto niente. Tutto verrà spazzato via, bruciato in un attimo fino a che non faremo quel punto tutto quello che è avvenuto precedentemente non conta''. Luciano Spalletti tiene a ribadire la sua idea che il percorso per arrivare al tricolore è ancora lungo e accidentato e c'è molto lavoro da fare.

''E' qualche anno - dice ancora - che sono dietro al pallone che ruzzola e so che in alcuni momenti ruzzola bene e poi si trova la buca, cambia il giro della palla e ruzzola male fino a che non la colpisci e la rimetti dritta. Io alla squadra parlo in questi termini e anche la squadra la pensa così. Di Lorenzo l'altra mattina dopo il mio intervento ha parlato anche lui da capitano in questi termini''.

''Abbiamo ancora un lavoro da completare - conclude il tecnico del Napoli -, perchè la sconfitta dell'altra sera ci dice proprio questo. Siamo convinti delle nostre possibilità e non stiamo dietro a tutto quello che viene detto. Bisogna essere realisti e pratici. Mancano 5 vittorie. Poi ognuno può dire quello che vuole''. (ANSA).