Coppa Italia: Juventus-Inter 1-1

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Juventus e Inter hanno pareggiato 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Il primo tempo della doppia sfida, poco spettacolare, ha visto Handanovic e Perin impegnati seriamente solo in un'occasione, rispettivamente su tiri di Di Maria e Brozovic. Nella ripresa, i nerazzurri hanno sfiorato il gol con Mkhitaryan ma nel finale, al 38', Cuadrado ha portato in vantaggio la squadra di casa. In pieno recupero, un mani di Bremer ha consentito a Lukaku di pareggiare su rigore. Finale tesissimo, con il belga espulso per doppia ammonizione e Cuadrado e Handanovic per reciproche scorrettezze.

Il ritorno è in calendario per il 26 aprile prossimo. (ANSA).