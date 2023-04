C.Italia:Marotta "fiducia in Inzaghi,siamo in corsa su 3 fronti"

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Abbiamo fiducia in Inzaghi, il fatto che abbia un contratto significa che abbiamo instaurato un rapporto pluriennale. Siamo contenti, siamo in corsa su tre fronti, in campionato non siamo stati continui e dobbiamo ritrovare continuità. Per il resto giochiamo la semifinale di Coppa Italia, poi giocheremo la Champions e questo ci dice che questa squadra e questo allenatore hanno avuto un cammino importante". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima di Juventus-Inter. "È chiaro, anche economicamente - ha aggiunto - che essere fuori dai primi quattro posti ci obbligherebbe a rivedere tutti i piani, a livello di business plan, in vista dell'anno prossimo".

Parlando ai microfoni di Mediaset, Marotta ha proseguito: "Noi dirigenti parliamo sempre con Inzaghi e anche con i giocatori, senza interferire con la gestione. Lui è il leader ed è lui che usa le dinamiche giusta per trovare la giusta concentrazione. Detto questo, il calcio è fatto di risultati e tutti noi - ha sottolineato - siamo sotto esami e se non raggiungeremo determinati obiettivi saremo tutti colpevoli se di colpevole dobbiamo parlare".

"Quando la competizione è di alto livello i giocatori si caricano da soli, mentre in campionato contro squadre sulla carta inferiori si ha tutto da perdere e poco da guadagnare - ha spiegato Marotta -. Quest'anno abbiamo perso tanti punti con le 'provinciali' ma più per demeriti nostri. Lì dobbiamo migliorare e risolvere i problemi. Probabilmente è un fatto mentale: l'aspetto negativo della stagione è la grande discontinuità in campionato". (ANSA).