Torino: Juric "obiettivo è fare un grande finale"

(ANSA) - TORINO, 02 APR - "Vorrei affrontare le ultime partite con lo spirito di provare a vincerle tutte: le sensazioni sono positive, dobbiamo spingere per fare un gran finale ma senza guardare la classifica": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo. "Loro hanno tecnica e ti fanno male se abbassi l'attenzione, ma noi abbiamo grandi motivazioni - aggiunge l'allenatore granata - e vogliamo provare a staccarli come abbiamo fatto battendo Udinese e Bologna". Dall'infermeria arrivano notizie contrastanti: "Miranchuk ce la fa e Lazaro è pronto per giocare, ma Karamoh non riesce a lavorare a causa di un edema - spiega il croato - e Ilic ha subito una distorsione alla caviglia, così come Aina è fermo ai box. Pellegri? Ha lavorato bene, posso tornare a contare su di lui". (ANSA).