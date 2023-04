In campo Empoli-Lecce 1-0 LIVE e FOTO

L'inizio della partita Empoli-Lecce è stato posticipato alle 19:30 per ragioni di sicurezza. La causa, un principio d'incendio nella zona degli spogliatoi della squadra di casa.

Empoli-Lecce 1-0 DIRETTA è il primo posticipo del lunedì della 28esima giornata di Serie A

Mettersi alle spalle le quattro sconfitte consecutive e riprendere la marcia verso il traguardo della salvezza. Il Lecce di Marco Baroni, nel posticipo sul campo dell'Empoli, cercherà di smuovere la classifica e conquistare punti pesanti in ottica missione permanenza in A. "L'Empoli è una squadra simile a noi, con la differenza di aver già dimostrato di poter mantenere questa categoria - dichiara Baroni nella consueta conferenza della vigilia. Ha giovani interessanti, spirito giusto: siamo due squadre molto simili. E' difficile prevedere il risultato, entrambe ci confronteremo in una gara nella quale la differenza la faranno gli episodi. Abbiamo rispetto dell'avversario e tanta voglia di ripartire come loro".