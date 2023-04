Sassuolo e Torino non si fanno male, 1-1 a Reggio Emilia

Pari e patta al "Mapei Stadium", Sassuolo e Torino non si fanno male l'un l'altra e continuano a viaggiare insieme al centro della classifica dove le acque sono da tempo piuttosto calme. Buon inizio del Torino, nel primo quarto d'ora di gioco la squadra di Juric fa vedere un piglio diverso dai neroverdi e anche la prima occasione, con il colpo di testa di Schuurs di poco a lato sugli sviluppi di un corner.

A Reggio Emilia, Sassuolo-Torino 1-1 (1-0) SASSUOLO (4-3-3). Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (44' s.t. Thorstvedt), Lopez, Henrique; (29' s.t. Harroui) Berardi (32' s.t. Bajrami), Pinamonti (29' s.t.

Anche col passare dei minuti, sono sempre i granata ad avere il pallino del gioco, faticano Berardi e compagni ad imbastire trame efficaci. Al 28' un altro colpo di testa impensierisce Consigli, è quello di Singo che stacca indisturbato sul secondo palo. Il Toro macina situazioni pericolose e al 31' anche Radonjic iscrive il suo nome sul tabellino con un destro da fuori che esce alla destra di Consigli ma di pochissimo, offrendo l'illusione del gol ai tifosi ospiti.

L'attaccante granata sfiora il gol pure un minuto più tardi: servizio in area di Sanabria, altra conclusione di destro che impatta sulla traversa e termina fuori. Sassuolo praticamente impalpabile, ma capace di trovare il gol nel momento più duro: palla a Berardi sulla destra, rientro sul sinistro, tiro che Milinkovic non respinge giustamente, e Pinamonti insacca a porta vuota al 36'.

Ad inizio ripresa il Var annulla per fuorigioco il raddoppio neroverde a firma Laurienté, siamo al 56'. È decisamente un altro Sassuolo rispetto al primo tempo ma, come accaduto a parti invertite, il Toro trova la rete. Al 66' Lazaro serve un traversone perfetto a Sanabria che, dal centro dell'area e indisturbato, batte Consigli. Gli ospiti vanno vicini al raddoppio al 76' con Radonjic ma la sua deviazione sul primo palo finisce alta. Anche il Sassuolo, a cinque minuti dal termine, manca il gol della vittoria con Laurienté a pochi centimetri da Milinkovic. E così, termina in parità a Reggio Emilia: neroverdi al quinto risultato utile consecutivo.

