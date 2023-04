Calcio donne: ex ct Arabia Saudita Renard nuovo ct della Francia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il tecnico francese Hervé Renard è stato nominato allenatore delle Bleues, la nazionale femminile della Francia, con un contratto in scadenza ad agosto del 2024.

Due volte vincitore della Coppa d'Africa alla guida di Zambia (2012) e Costa d'Avorio (2015), l'allenatore 54enne ha poi occupato la panchina del Marocco e dell'Arabia Saudita, nazionale che ha portato agli ultimi Mondiali in Qatar riportando una storica vittoria sull'Argentina al primo turno.

La sua priorità, prima di pensare ai prossimi Mondiali in Oceania, sarà riportare calma e serenità all'interno di una nazionale indebolita dalla ribellione di diverse stelle del team - Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto -, che avevano lasciato la selezione per protestare contro la gestione di Corinne Deacon, la quale lo scorso 9 marzo è stata licenziata dalla federazione. (ANSA).