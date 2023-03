Calcio: Fiorentina tornata al lavoro, poi sarà tour de force

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Reduce da due giorni di riposo la Fiorentina è tornata oggi ad allenarsi in previsione della trasferta di sabato contro l'Inter, primo impegno dopo la sosta.

Il gruppo non è ancora al completo per l'assenza dei nazionali che si metteranno a disposizione a partire da domani: si tratta di Barak, Milenkovic e Jovic mentre il rientro di Amrabat, Nico Gonzalez e Kouamé è previsto non prima di giovedì.

Intanto appare recuperato Cristiano Biraghi che ha smaltito la febbre e ha lavorato agli ordini di Vincenzo Italiano, quanto a Terzic ai box da alcune settimane per una lesione muscolare il suo rientro in gruppo è previsto in questa settimana. Di sicuro il tecnico viola avrà bisogno di tutti i giocatori per affrontare il tour de force in programma nel mese di aprile quando la Fiorentina sarà chiamata ad affrontare ben 9 partite fra campionato (cinque contro Inter e Monza fuori, con Spezia, Atalanta e Sampdoria in casa), quarti di finale di Conference League (contro i polacchi del Lech Poznan) e le semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese. Un tour de force che determinerà la stagione dei viola i quali da metà mese, salvo imprevisti, potranno di nuovo contare anche sulla vicinanza del presidente Rocco Commisso che lascerà gli Stati Uniti per fare ritorno in Italia. (ANSA).